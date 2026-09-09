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Белов о Соколове в «Ак Барсе»: «Менеджмент Казани – единоличный победитель в сделке. Что искало «Торпедо» – не совсем понятно. От денег клуб не выигрывает»

Бывший тренер « Ак Барса » Валерий Белов оценил обмен, в рамках которого казанцы получили форварда Егора Соколова и права на защитника Владислава Колячонка.

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