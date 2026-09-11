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Царьград

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Линейка С-71 дебютировала с сенсацией на авиашоу в Египте

Линейка С-71 дебютировала с сенсацией на авиашоу в Египте

На авиашоу El Alamein International Airshow в Египте показали линейку боеприпасов С-71. Презентация вызвала сенсацию благодаря малозаметности и высоким скоростям, позволяющим преодолевать современные системы ПВО.

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