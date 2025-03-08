Кристина Асмус откровенно рассказала по поводу постельных сцен со своим участием

Ее до сих пор критикуют за фильм «Текст», вышедший пять лет назад Прошло более пяти лет с момента выхода фильма «Текст», а актриса Кристина Асмус до сих пор сталкивается с последствиями откровенной сцены.
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