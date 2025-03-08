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Петербургский дневник

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Кристина Асмус откровенно рассказала по поводу постельных сцен со своим участием

Кристина Асмус откровенно рассказала по поводу постельных сцен со своим участием

Ее до сих пор критикуют за фильм «Текст», вышедший пять лет назад Прошло более пяти лет с момента выхода фильма «Текст», а актриса Кристина Асмус до сих пор сталкивается с последствиями откровенной сцены.

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