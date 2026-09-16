Специалист Айнетдинов: большой стаж не гарантирует востребованность

Эксперт в сфере цифровых технологий Рустам Айнетдинов заявил, что большой стаж сам по себе больше не гарантирует специалисту востребованность на рынке труда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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