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"Кимскандеры" c чудовищными весом разносят бункеры в Киеве: Россия нанесла удар северокорейскими ракетами

Коллаж Царьграда Русская армия применяла ракеты KN-23 минувшей зимой, однако, по слухам, у них обнаружились большие проблемы с точностью и надёжностью.

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Комментарии
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Ирина Мва
за КУРСК и БЕЛГОРОД смерть собакам😡
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5 час.
Семен Демин
Да, после выходки ВСУ в Курской области мира не будет до полного уничтожения Украины.
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1 час.
Балу -
Для уничтожения хохлонацистов все средства хороши...
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5 мин.

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