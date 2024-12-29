Доля доллара в мировых валютных резервах находится на 29-​летнем минимуме — МВФ

Topmember Данные показывают, что страны активизировали усилия по отказу от доллара.Согласно последним данным, опубликованным Международным валютным фондом (МВФ), доля доллара США в мировых валютных резервах упала до самого низкого уровня за почти 30 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии