Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Доля доллара в мировых валютных резервах находится на 29-​летнем минимуме — МВФ

Доля доллара в мировых валютных резервах находится на 29-​летнем минимуме — МВФ

Topmember   Данные показывают, что страны активизировали усилия по отказу от доллара.Согласно последним данным, опубликованным Международным валютным фондом (МВФ), доля доллара США в мировых валютных резервах упала до самого низкого уровня за почти 30 лет.

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