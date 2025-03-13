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Алаудинов призвал взять под контроль Сумскую область

Алаудинов призвал взять под контроль Сумскую область

Сумскую область нужно взять под контроль для создания зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Об этом заявил в эфире телеканала «России 24» замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

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