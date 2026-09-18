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Брат молчал все годы: в Алтайском крае раскрыли убийство в кузнице спустя 17 лет

Брат молчал все годы: в Алтайском крае раскрыли убийство в кузнице спустя 17 лет

В Алтайском крае 59-летнего жителя Советского района задержали спустя 17 лет после загадочной смерти его двоюродного брата.

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