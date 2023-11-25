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Лиза Галкина проговорилась о поездке Пугачевой в Британию

Лиза Галкина проговорилась о поездке Пугачевой в Британию

Алла Пугачева с Максимом Галкиным* и детьми в конце октября перебрались из Израиля на Кипр. За короткий период времени Примадонна успела побывать в РФ, однако недавно наследница пары Лиза заявила, что в ближайшее время певица направится в Лондон.

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