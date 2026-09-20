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США бьют тревогу по всему Ближнему Востоку: посольства предупреждают об эскалации, Трамп срочно возвращается в Белый дом

США бьют тревогу по всему Ближнему Востоку: посольства предупреждают об эскалации, Трамп срочно возвращается в Белый дом

Американские дипломатические миссии на Ближнем Востоке разослали предупреждения для граждан США на фоне резкого роста напряжённости в регионе.

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