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Боевик ВСУ получил пожизненное за пытки и убийство пленного в ДНР

Боевик ВСУ получил пожизненное за пытки и убийство пленного в ДНР

Ваш браузер не поддерживает видео. t.me/Следком Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы боевика ВСУ Алексея Петракова за жестокое обращение с военнопленным и убийство по мотивам идеологической ненависти.

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