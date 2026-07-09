Боевик ВСУ получил пожизненное за пытки и убийство пленного в ДНР

Ваш браузер не поддерживает видео. t.me/Следком Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы боевика ВСУ Алексея Петракова за жестокое обращение с военнопленным и убийство по мотивам идеологической ненависти.
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