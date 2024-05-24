Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

14 подписчиков

Молодой доктор из Хакасии провел уникальную операцию трехлетнему Матвею

Молодой доктор из Хакасии провел уникальную операцию трехлетнему Матвею

Молодой доктор из Хакасии провел уникальную операцию трехлетнему Матвею На сайте благотворительного фонда «Правмир» мы обычно рассказываем истории тех, кто попал в беду: заболел, попал в ДТП, стал жертвой несчастного случая или генетического сбоя… Крайне редко это бывает история одного человека – обычно рядом с ним есть близкие, которые помогают ему бороться за качество жизни или даже за саму жизнь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх