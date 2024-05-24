Молодой доктор из Хакасии провел уникальную операцию трехлетнему Матвею На сайте благотворительного фонда «Правмир» мы обычно рассказываем истории тех, кто попал в беду: заболел, попал в ДТП, стал жертвой несчастного случая или генетического сбоя… Крайне редко это бывает история одного человека – обычно рядом с ним есть близкие, которые помогают ему бороться за качество жизни или даже за саму жизнь.