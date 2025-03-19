Измены: Елизавета Боярская, Мариэтта Цигаль-Полищук и Леонид Бичевин

17 марта в кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ сериала «Опасная близость». Сериал зрителям представили актёры Елизавета Боярская, Артур Бесчастный, Леонид Бичевин, Софья Лебедева, Евгения Леонова и другие.
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