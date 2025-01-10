Трамп анонсировал подготовку встречи с Путиным

Трамп заявил, что Путин выразил желание встретиться и стороны начали готовиться к мероприятию,<strong>Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин выразил желание встретиться и стороны начали готовиться к мероприятию, <a href="https://www.
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