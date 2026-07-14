1,7% импорта против 98% зависимости: как запрет на товары из Армении перекроил российские прилавки

Для российского покупателя доля армянских овощей и фруктов в общем импорте составляла скромные 1,7%. Но для самой Армении российский рынок был вопросом выживания: по отдельным позициям экспорт в Россию достигал колоссальных 90–98%.
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