TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 037 подписчиков

1,7% импорта против 98% зависимости: как запрет на товары из Армении перекроил российские прилавки

1,7% импорта против 98% зависимости: как запрет на товары из Армении перекроил российские прилавки

Для российского покупателя доля армянских овощей и фруктов в общем импорте составляла скромные 1,7%. Но для самой Армении российский рынок был вопросом выживания: по отдельным позициям экспорт в Россию достигал колоссальных 90–98%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии