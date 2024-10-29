Помнится, ещё совсем недавно, несколько лет назад, когда разные либеральные борцуны ещё не были признаны экстремистами, а потому могли свободно выступать в сети и даже на улицах, разумные люди им говорили, что ничего из их "народного протеста" не получится, поскольку ватников в стране больше, и что даже если власти не решатся применить против "сторонников свободы" силу, то это сделают те самые ватники.
Рабская сущность либерды
Комментарии
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Андрей Бедный
Власть их защищает почему-то ((( Сделать то с ними много чего можно, но за это почему-то законы наказывают ((
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6 час.
Наталья Балобанова
А у власти-то кто? Если пилят богатство Родины, своего народа и складывают в свой карман...
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3 час.
НБ
Наталья Балобанова
Не зря умный китаец написал, в России все это уничтожить,требуется месяц. В первую очередь отменить мораторий на смертную казнь. Убрать казнокрадов от кормушки народного достояния, за границей они тоже не нужны, красть им там ничего не дадут. И развитие государства будет как в СССР.
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3 час.
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