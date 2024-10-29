Рабская сущность либерды

Помнится, ещё совсем недавно, несколько лет назад, когда разные либеральные борцуны ещё не были признаны экстремистами, а потому могли свободно выступать в сети и даже на улицах, разумные люди им говорили, что ничего из их "народного протеста" не получится, поскольку ватников в стране больше, и что даже если власти не решатся применить против "сторонников свободы" силу, то это сделают те самые ватники.