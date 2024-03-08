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«Нет, это 100% “Лада Нива”». Rivian анонсировал кроссовер Rivian R3, многие увидели в нем «Ниву»

«Нет, это 100% “Лада Нива”». Rivian анонсировал кроссовер Rivian R3, многие увидели в нем «Ниву»

Вчера американский стартап представил внедорожник Rivian R2, и это была ожидаемая премьера. А вот чего никто не ждал, так это компактный Rivian R3: создатели опубликовали много фото новинки со всех сторон, и многие увидели в этом электрическом внедорожнике… отечественную классическую «Ниву»! «Нет, это 100% “Лада Нива”», — написал один из пользователей Twitter (X).

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