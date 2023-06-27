Axios: Блинкен вечером 23 июня разослал дипломатам США срочную телеграмму, запрещающую комментировать попытку мятежа «Вагнера»

Руководитель Государственного департамента Энтони Блинкен вечером 23 июня разослал дипломатическим работникам Соединенных Штатов срочную телеграмму, которая запрещала давать комментарии по поводу произошедшей попытки мятежа группы «Вагнера».
Руководитель Государственного департамента Энтони Блинкен вечером 23 июня разослал дипломатическим работникам Соединенных Штатов срочную телеграмму, которая запрещала давать комментарии по поводу произошедшей попытки мятежа группы «Вагнера».
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