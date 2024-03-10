Какой дорогой идём, товарищи?

Специальная военная операция кардинально меняет политический ландшафт в стране. Постепенно власти осознают, что к прежней жизни возврата уже не будет, разве что, отдельные элементы той жизни ещё сохранятся какое-то время.
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