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Какой дорогой идём, товарищи?

Какой дорогой идём, товарищи?

Специальная военная операция кардинально меняет политический ландшафт в стране. Постепенно власти осознают, что к прежней жизни возврата уже не будет, разве что, отдельные элементы той жизни ещё сохранятся какое-то время.

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