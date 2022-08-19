Из окон валил дым: пожарные потушили квартиру в центре Уссурийска

Спасатели ликвидировали возгорание в квартире на улице Гоголя в Уссурийске. Помещение было задымлено, однако обширного пожара удалось избежать, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
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