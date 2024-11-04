Авиакомпания Air Serbia откроет прямые рейсы Шанхай-Белград в 2025 году

Авиакомпания Air Serbia объявила о введении нового прямого рейса, соединяющего международный аэропорт Шанхая Пудун со столицей Сербии Белградом, аэропортом Никола Тесла, который начнет работу 11 января 2025 года.
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