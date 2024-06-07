Мария Багреева: на 15% вырос ВРП Москвы с 2018 по 2022 годы

С 2018 по 2022 год валовый региональный продукт столицы вырос на 15%, что в 2,2 раз выше, чем в целом по стране (6,9%), сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева на Петербургскоммеждународном экономическом форуме 2024.