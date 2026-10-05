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ФедералПресс

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Путина на Колыме не просто провалилась: результаты ошеломили даже экспертов

Путина на Колыме не просто провалилась: результаты ошеломили даже экспертов

МАГАДАН, 6 октября, ФедералПресс. Лососевая путина 2026 года в Магаданской области завершилась с результатом, которого регион не видел за всю историю наблюдений – кеты выловили почти в два раза больше, чем традиционно доминирующей горбуши.

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