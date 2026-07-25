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ФедералПресс

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МВД подготовило новые правила сдачи экзаменов на водительские права

МВД подготовило новые правила сдачи экзаменов на водительские права

МОСКВА, 25 июля, ФедералПресс. Министерство внутренних дел России разработало проект изменений в административный регламент, который определяет порядок проведения экзаменов на получение водительских прав и выдачи удостоверений.

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