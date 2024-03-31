6 ошибок, которые делают все родители подростков

Именно о них подросток расскажет своему психотерапевту в будущем. источник: кадр из сериала «Половое воспитание» К тому моменту, как сын или дочь превращается в подростка, родители успевают совершить великое множество ошибок.
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