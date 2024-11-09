МО Казахстана назвало возможную неисправность причиной жёсткой посадки Ми-8

Предварительной причиной жёсткой посадки вертолёта Ми-8 Военного института Сил воздушной обороны Казахстана при выполнении учебно-тренировочного полёта является техническая неисправность, заявили в Минобороны республики.
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