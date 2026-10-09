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РБК СТИЛЬ

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Zivert и ЦУМ выпустили видео с ретрообразами из осенне-зимних коллекций

Zivert и ЦУМ выпустили видео с ретрообразами из осенне-зимних коллекций

Zivert и ЦУМ представили совместный арт-проект: видеоролик, снятый в рамках кампании стадионного шоу «Где-то в ретро».

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