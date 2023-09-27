Звезда «Универа» Кожевникова раскрыла пол четвертого ребенка

Российская актриса и звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова раскрыла пол четвертого ребенка. 38-летняя артистка опубликовала фотографию с мужем, бизнесменом Евгением Васильевым, под которой сообщила, что родила сына: «Никакую интригу я держать не буду, у нас сын! Да, четвертый сын, и мы этому безмерно рады».