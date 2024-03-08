Люди в Сочи бросают автомобили десятками За первые два месяца 2024 года на курорте убрано 88 брошенных автомобилей: ⚫️ Лидер по бесхозным авто — Центральный район, 42 единицы ⚫️ В Хостинском обнаружено 28 ненужных автомобилей ⚫️ Адлерский — десять штук ⚫️ Лазаревский оказался районом, в котором люди дорожат больше всего своими железными конями, там выявлено всего восемь брошенных автомобилей После того: как на самом автомобиле оставляют предписание или находят владельца по госзнаку, многие убирают свои транспортные средства самостоятельно, но не все.