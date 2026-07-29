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«Тосно» впервые за 8 лет сыграет в Кубке России – в 2018-м выиграли трофей. Клуб из Санкт-Петербурга – фаворит матча первого раунда против «Кировца»

«Тосно» и «Кировец-Восхождение» встретятся в первом раунде Пути регионов Фонбет Кубка России. В сезоне-2017/18 «Тосно» выиграл Кубок страны, после чего прекратил существование.

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