Страны Запада должны рискнуть и быстро принять Украину в Евросоюз (ЕС) и НАТО, чтобы показать России свои истинные намерения, не считаясь с её мнением.
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@ЛЯ , КАКИЕ йДИОТЫ а САМОЕ ГЛАВНОЕ КЛЮЧЕВОЕ ЗДЕСЬ слово ,,РИСКНУТЬ,, ... Ну и ЧТО БУДЕТ с ,,РИСКУЮЩИМИ,,, когда РОССИЯ просто на просто УДАРИТ ЯО ....???? ЧТО , ЧТО ТОГДА ,,УЦЕЛЕВШИЕ,, будут ДЕЛАТЬ , ГДЕ ЖИТЬ , ЧТО ЖРАТЬ , КАК вообще СУЩЕСТВОВАТЬ и КАКИЕ РЫЛА будут у ,,РИСКУЮЩИХ,, ...??? НИКАКОЙ ВОЙНЫ на ИСТОЩЕНИЕ НЕ БУДЕТ , НИКАКИХ ПЕХОТНЫХ БАТАЛИЙ и ТАНКОВЫХ КЛИНЬЯХ с НАСТУПАЮЩИМИ и ОТСТУПАЮЩИМИ ..... Только РАКЕТЫ с БЕСПИЛОТНИКАМИ , АВИАЦИЯ с БОМБАМИ , СПУТНИКИ и выход КОРАБЛЕЙ в моря на УДАРЫ по ПРОТИВНИКУ да ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ , ВСЁ ...!!!