Десантники из Бурятии уничтожили опорник ВСУ при помощи «Копья»

Противотанковые и десантно-штурмовые подразделения отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии уничтожили при помощи станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 «Копье» опорный пункт ВСУ в районе Красного в ДНР.
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