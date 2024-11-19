В Госдуму внесут проект о заморозке тарифов естественных монополий на год

Депутаты Госдумы из фракции «Справедливая Россия — За правду» намерены совместно с лидером партии Сергеем Мироновым внести в ГД законопроект, предлагающий заморозку тарифов на услуги естественных монополий до конца 2025 года.
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