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В Госдуму внесут проект о заморозке тарифов естественных монополий на год

В Госдуму внесут проект о заморозке тарифов естественных монополий на год

Депутаты Госдумы из фракции «Справедливая Россия — За правду» намерены совместно с лидером партии Сергеем Мироновым внести в ГД законопроект, предлагающий заморозку тарифов на услуги естественных монополий до конца 2025 года.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Ага, типа официально государственные барыги сами себе руки загребущие отгрызут.
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17 час.
АндрейБорков
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17 час.

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