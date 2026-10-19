Вечером 20 октября с 20:30 до 23:00 Дворцовый мост закроют для транспорта и пешеходов из-за профилактических работ, которые невозможно провести ночью из-за прохода каравана судов по Неве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Киев не поедет,...
- ОГ Михаила Ширвиндта...
- Паника в США: Нов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым