Председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин заявил о незыблемости моратория на смертную казнь в России.
Председатель КС РФ Зорькин: мораторий на смертную казнь в России незыблем
Комментарии
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М
ММ
Какая же это сволочь,-Зорькин! Чтоб все погибшие от рук бандитов дети ему по ночам снились!!!
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19 час.
Бендер Задунайский
Каков поганец . И ведь это не за простого Ваньку он радеет прикрываясь Конституцией , а за педофилов , убийц и ворюг в космических масштабах , что во власти, слово молвит . Боятся сволочи , что им лоб зеленкой намажут .
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19 час.
Александр Котов
Кажется зорькин-агент пиндосов
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16 час.
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