Председатель КС РФ Зорькин: мораторий на смертную казнь в России незыблем

Какая же это сволочь,-Зорькин! Чтоб все погибшие от рук бандитов дети ему по ночам снились!!!

Бендер Задунайский

Каков поганец . И ведь это не за простого Ваньку он радеет прикрываясь Конституцией , а за педофилов , убийц и ворюг в космических масштабах , что во власти, слово молвит . Боятся сволочи , что им лоб зеленкой намажут .