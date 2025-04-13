Армия России освободила Елизаветовку в ДНР, сообщили 13 апреля в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Елизаветовка", – проинформировали в Минобороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии