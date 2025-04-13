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Армия России освободила Елизаветовку в ДНР

Армия России освободила Елизаветовку в ДНР, сообщили 13 апреля в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Елизаветовка", – проинформировали в Минобороны.

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