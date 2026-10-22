Генерал МВД Сергей Мальков © 50.мвд.рфБывший заместитель начальника ГУ МВД по Московской области — начальник тыла генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков, который обвиняется в хищении служебного топлива, во время домашнего ареста посетил ресторан в гостинице «Украина» в Москве.