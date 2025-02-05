В Гренландии назвали угрозой политической безопасности слова Трампа

Председатель гренландской Демократической партии Йенс Фредерик Нильсен выразил мнение, что слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости присоединить Гренландию к США необходимо рассматривать как угрозу политической безопасности.
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