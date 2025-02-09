Депутат Иванов: Наставничество заменит проблемным подросткам заключение в колонии

Новости внутренней и внешней политики в России

Депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов прокомментировал новый закон о наставничестве в отношении подростков, вступивший в силу в РФ с 1 февраля.