Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Нормальные американцы в этом вполне солидарны с Трампом, когда дело касается нелегалов, наверняка. Бардак они не любят.Pais: Трамп плани...
  • Ural Karahanow
    Хуторяне, проживут и  без света. Им даже удобнее так.Мария Захарова на...
  • Eduard
    Этаземля,как и Украина не собственность Зелееского и даже олигарха Порошенко,цари России её наращивали,а не Италия!European Conserva...

Депутат Иванов: Наставничество заменит проблемным подросткам заключение в колонии

Депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов прокомментировал новый закон о наставничестве в отношении подростков, вступивший в силу в РФ с 1 февраля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх