Губернатор Василий Анохин вручил многодетным смолянкам почетные знаки «Материнская слава»

В Смоленской области более 8,6 тысяч многодетных семей. Региональные почетные знаки «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной получили уже более 470 многодетных мам из всех городов и районов нашей области.
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