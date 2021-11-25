Политика как она есть

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Говорили, что Хрущёва в Куйбышеве люди закидали несвежими яйцами и помидорами. А как было на самом деле

Говорили, что Хрущёва в Куйбышеве люди закидали несвежими яйцами и помидорами. А как было на самом деле

Одной из популярных историй о Хрущёве был «народный рассказ» о том, как недовольно встретили его в Куйбышеве (сейчас – Самара).

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