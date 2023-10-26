В дни школьных каникул Музей Победы проведет смену для детей

С 30 октября по 3 ноября в Музее Победы пройдет смена детского городского клуба «Осень Побед!». Во время школьных каникул дети смогут посетить эксклюзивные экскурсии и занятия по одному из шести направлений: историческому, гражданско-патриотическому, медиа, творческому или техническому, а для самых маленьких приготовили специальную программу «Мурзилки».