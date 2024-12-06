Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Если дети не хотят есть кашу, попробуйте приготовить детскую рисовую запеканку

Если дети не хотят есть кашу, попробуйте приготовить детскую рисовую запеканку

Этот вкусный, аппетитный и сытный десерт точно станет их любимым лакомством. По желании блюдо можно дополнить фруктами, ягодами и сухофруктами, а подавать его лучше всего со сгущенкой, сметаной или вареньем.

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