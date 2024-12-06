Если дети не хотят есть кашу, попробуйте приготовить детскую рисовую запеканку

Этот вкусный, аппетитный и сытный десерт точно станет их любимым лакомством. По желании блюдо можно дополнить фруктами, ягодами и сухофруктами, а подавать его лучше всего со сгущенкой, сметаной или вареньем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии