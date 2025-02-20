Минэнерго: Запрет майнинга уменьшил нагрузку на энергосистему Сибири на 300 МВт

Минэнерго России: запрет на майнинг снизил нагрузку на энергосистему Сибири на 300 МВт. Запрет на добычу криптовалют в ряде российских регионов позволил уменьшить потребление энергии в Сибири более чем на 300 МВт, сообщили в Минэнерго по итогам совещания под руководством министра Сергея Цивилева.