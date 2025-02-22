Идея: как сделать помпоны из фатина и где они могут пригодиться

Всё гениальное, как известно, просто. Вот и помпоны из фатина своими руками вы сделаете буквально за считанные минуты — а как и где их можно использовать подскажем мы! Ранее мы уже рассказывали, как сделать помпон из ниток тремя различными способами.
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