«Ъ»: Александр Фомин из дела Иванова отказался от сделки со следствием

Предполагаемый взяткодатель бизнесмен Александр Фомин, подозреваемый в деле замминистра обороны РФ Тимура Иванова, отказался от предложения следствия об освобождении от уголовной ответственности в обмен на деятельное раскаяние.
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