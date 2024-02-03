Эпиляция хлебом по-древнерусски и другие старинные мужские способы борьбы с растительностью на лице

Как люди брились до изобретения одноразовых станков? Ну что сказать. Тяжело брились! Удивительно, но бесспорно: практически во всех культурах, даже самых примитивных, мужчины яростно истребляли на себе шерсть.
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