ИИ получит возможность управления. Для начала – пользовательскими устройствами

OpenAI разрабатывает программное обеспечение для автоматизации сложных задачКомпания OpenAI при поддержке Microsoft, как сообщается,\u000Aразрабатывает передовой тип агентского программного обеспечения,\u000Aпредназначенного для автоматизации сложных задач путем управления устройством\u000Aпользователя.
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