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«Реал» стал единоличным фаворитом общего этапа ЛЧ у букмекеров. «ПСЖ» – 2-й, «Арсенал» – 3-й, «Сити» – 7-й

Букмекеры обновили котировки на победителя общего этапа Лиги чемпионов. «Реал» после победы над «Интером» (2:1) стал единоличным фаворитом общего этапа у букмекеров.

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