С начала года из России выдворили 100 000 человек

С начала года из России выдворили 100 000 человекВ МВД сообщили, что в этом году из РФ выдворено около 100 000 граждан иностранных государств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Егор 10%
- Егор 10%
- ФСБ задержала рос...
Неужели? А зачем этих кишлачников пускать? Пусть в аулах живут . терпеть их ненавижу.
Что-то сомнительно. Тут такой бы скандал поднялся бы в республиках. Да и не похоже на действия наших чиновников
Это конечно, хорошо. НО, сколько их "водворили" в Россию за этот год? Тут важен общий баланс.
А почему так мало, если у нас их миллионы. Сколько можно терпеть этих тварей и кормить за наш счет?
А зачем усиленно ввозить , что бы потом так же усиленно вывозить 😀?